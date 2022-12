Das Parlament am Ring erstrahlt in neuem Glanz

Das von Theophil Hansen im griechisch-klassischen Stil in den Jahren 1874 bis 1883 errichtete Gebäude war vor dem Umbau in einem desaströsen Zustand und wies „schwere Baumängel“ auf, wie es in einem Gutachten aus dem Jahr 2009 hieß. Vor allem die Dachkonstruktion befand sich in einem sehr schlechten Zustand und war teilweise undicht. Auch die Elektroinstallationen waren in manchen Bereichen veraltet.