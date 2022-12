Riesentorlauf von Sestriere - ab 10.30 Uhr LIVE

Frauen-Rennsportleiter Thomas Trinker will mit seinem Team in Europa generell „dort weitermachen, wo wir in Nordamerika aufgehört haben“. Vier Podestplätze sammelten die rot-weiß-roten Frauen bereits in diesem Winter. In Lake Louise waren am vergangenen Speed-Wochenende Nina Ortlieb und Cornelia Hütter schon ganz knapp am ersten Saisonsieg dran, bei Hütter fehlten gar nur zwei Hundertstelsekunden.