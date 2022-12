„Wie ein Anfänger!“ RTL-Damen schwer geschlagen

„Rumpelpiste“

„Ich habe es schon wild gefunden“, sagte indes Ramona Siebenhofer. „Es sind harte Schläge drin, teilweise ist es eine Rumpelpiste. Oben habe ich mich eigentlich okay gefühlt, aber schon relativ viel Zeit liegenlassen.“ Ricarda Haaser wies nach Lauf eins 2,23 Sekunden Rückstand auf und hatte auch große Probleme, sagte: „Im Mittelteil hat es richtige Löcher. Ich habe es versucht, dagegenzuhalten, aber die Ski schlagen in alle Richtungen. Das hat extrem viel Energie gekostet, darum habe ich so viel verloren.“