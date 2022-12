Ramsau am Dachstein: Kommt die nordischen Ski-WM?

Mitbewerber sind Frankreich und Norwegen

Ramsau war 1999 bereits einmal WM-Ausrichter, die bisher letzten nordischen Titelkämpfe in Österreich gab es 2019 im Tiroler Seefeld. Die beiden kommenden Weltmeisterschaften finden in wenigen Monaten in Planica (SLO) und 2025 in Trondheim (NOR) statt.