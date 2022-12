Hütte wird zum Gourmettempel mit top Aussicht

„Der Andrang ist groß. Bis jetzt zählen wir etwa 120 Hochzeiten. Und seit 2021 kann auch katholisch bei uns geheiratet werden“, erzählt der 52-jährige Wirt, der seine Hütte modernisiert hat. Und damit nicht genug: Aschbacher hat auch kulinarisch aufgerüstet und, wie bereits berichtet, den bekannten Haubenkoch Stefan Lastin engagiert. Dieser bietet neben der traditionellen Küche auch Fine Dining-Gourmetabende in der Hütte am Katschi an.