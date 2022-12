Angst und Gewalt als ständige Begleiter in Heimen

Dramatische Schilderungen

Die Schilderungen zeigten, „dass die Ordensangehörigen von den schutzbefohlenen Kindern stets Gehorsam, Demut, Fleiß und Frömmigkeit verlangt hatten. Weder die fehlende erzieherische Ausbildung der damaligen Ordensfrauen, noch die Gruppengröße - in Martinsbühel musste etwa eine Schwester in den 1970er Jahren bis zu 50 Mädchen betreuen - waren für die Kinder und deren Bedürfnisse förderlich“, heißt es in dem Bericht mit dem Titel „Demut lernen“.