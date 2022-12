Linzer IT-Firma Dynatrace sucht 300 Mitarbeiter

300 Mitarbeiter stellte das Unternehmen in Österreich heuer ein, die meisten davon in Linz und Wien, aber auch in Graz, Klagenfurt, Innsbruck und Hagenberg. 2023 sollen bis zu 300 weitere einen Job finden. Gesucht sind nicht nur Programmierer, sondern Profis in allen Bereichen bis hin zu Marketing.