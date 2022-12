Aufwind für Zumtobel-Leuchten

Die hohen Strompreise und die EU-Gesetze zum nachhaltigen Wirtschaften spielen dem Vorarlberger Leuchtenhersteller derzeit in die Hände. Ab September 2023 ist der Verkauf von Leuchtstoffröhren verboten. Dies dürfte in vielen Bereichen zu einem Umdenken in Richtung CO2-arme Lichtlösung führen. „In dem Fahrwasser werden wir fahren und ich hoffe sehr, dass wir zumindest einen großen Teil des wegbrechenden Neubaugeschäftes kompensieren werden können“, sagt Zumtobel-Chef Alfred Felder im Hinblick auf die kommenden Monate.