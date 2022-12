OÖ-Akademien nach Herbst durchwegs am Tabellenende

„Wenn wir nur die Tabellen betrachten, haben wir weit unter unseren Erwartungen performt. Mein Zugang ist jedoch ein anderer: Die Tabelle ist wichtig, aber dem Hauptziel untergeordnet. Das heißt, die besten Nachwuchsspieler so schnell und behutsam wie möglich in den Erwachsenenbereich zu bringen und die individuelle Entwicklung zu forcieren – daran möchte ich meine Arbeit messen lassen“, so der technische Direktor des LASK, Ralf Muhr.