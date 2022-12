Die einfache Suche nach dem Verrückten

Katar ist in vielerlei Hinsicht anders - auch was das Tempo der Veränderung betrifft: Für die WM wurden 1800 Kilometer Straßen, 207 Brücken und 143 Tunnel errichtet. Insgesamt investierte der Wüstenstaat 26 Milliarden Euro, die Autobahn-Kreuze mitten in der Hauptstadt Doha nehmen immer gewaltigere Ausmaße an.