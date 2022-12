Der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig fährt gern einen eigenen Kurs. Nicht nur mit der europaweit einzigartigen FFP2-Maskenpflicht in den Öffis der Bundeshauptstadt, sondern auch mit seinem kecken „Grüß Gott“ in der ORF-„Pressestunde“ - eine Spitze gegen Parteifreund Jan Krainer. Dieser hatte im Korruptions-Untersuchungsausschuss auf dem sozialdemokratisch korrekten „Guten Tag“ bestanden und so einen skurrilen Grußkonflikt heraufbeschworen.