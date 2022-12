Kärntner Offizier steht an Spitze von 80 Staaten

Das internationale Ankara Militär Attaché Corps (AMAC), vertreten durch 80 Staaten, hat ihm seine Stimme gegeben: Die Rede ist vom Griffner Thomas Rapatz, der seit 40 Jahren als Offizier beim Bundesheer tätig ist. Seit dem Jahr 2019 ist Rapatz, der auch als Militär- und Verteidigungsattaché in Sarajevo und in der Ukraine tätig war, in Ankara (Türkei) stationiert, wo er mit seiner Frau Rosalia lebt.