Kfz-Werkstatt wartete Fuhrpark von Schlepper-Bande

Was tut man, wenn die eigene Autowerkstatt nicht so recht in Schwung kommt, weil der Kredit nicht für eine zweite Hebebühne ausreicht? Auf jeden Fall nicht das, was ein 37-jähriger Wiener und ein 31-jähriger gebürtiger Rumäne taten. Sie spezialisierten sich auf Auto-Umbauten - für Schlepperfahrzeuge. Und landeten in Eisenstadt vor Gericht, als Mitglieder einer kriminellen Organisation!