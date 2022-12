Auch Ukraines Botschaft in Wien erhielt Tieraugen

Tieraugen folgen auf Briefbomben

Insgesamt hat es laut dem ukrainischen Außenministerium in den vergangenen Wochen in Botschaften oder Konsulaten 21 Vorfälle gegeben. In Spanien habe die Polizei zudem drei verdächtige Umschläge bereits bei der Post beschlagnahmt, hieß es. Vorfälle soll es zudem vor dem Sitz des ukrainischen Botschafters beim Vatikan und den Botschaften in Kasachstan und den USA gegeben haben.