Asyl: Karner setzt auf Dialog statt Durchgriff

Die EU-Innenminister stimmen kommende Woche über die Aufnahme von Bulgarien, Kroatien und Rumänien in den Schengenraum ab. EU-Kommission und Europaparlament haben bereits Grünes Licht gegeben, Österreich droht aber wegen der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen ein Veto gegen den Beitritt von Bulgarien und Rumänien einzulegen. Innenminister Gerhard Karner bekräftigt im Club-3-Talk von „Krone“, „Kurier“ und „profil“ diese Drohung. „Obwohl Österreich ein Binnenland ist und umgeben von sicheren Drittländern, haben wir in diesem Jahr 100.000 Menschen an der Grenze aufgegriffen. Davon wurden 75.000 erstmals in Österreich registriert.“