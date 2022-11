Zelte für Asylwerber bereits wieder eingewintert

Derzeit erfüllt Vorarlberg die Quote zur Aufnahme von Flüchtlingen nur zu rund 72 Prozent. Um die Quartiersuche zu erleichtern, will man auch an der Gesetzesschraube drehen. So soll eine bereits 2015 gefasste und mit Ende 2022 auslaufende Änderung des Baugesetzes verlängert werden, um den Umbau von Hallen zu erleichtern - diese Regelung wird künftig auch für Container gelten. Solche seien „immer noch besser als Zelte“, gibt sich Gantner pragmatisch.