Nicholas Ofczarek als „Räuber Hotzenplotz“ im Kino

Oft sind ja Romanverfilmungen die reinste Enttäuschung. Der Kopf-Film, der bei der Lektüre entstand, ist mit dem auf der Leinwand nicht in Deckung zu bringen. Bei Michael Krummenachers „Hotzenplotz“-Film, der am 8. Dezember in die Kinos kommt, ist das anders. Der sieht ab der ersten Einstellung so aus, wie man die zwischen 1962 und 1973 erschienenen Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler durch die Zeichnungen von Franz Josef Tripp in Erinnerung hat.