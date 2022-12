Das Jugendtaxi Burgenland feiert 15 Jahre

Alles begann mit dem Wunsch nach einem kostengünstigen „Shuttle-Service“ an den Wochenenden für jugendliche Nachtschwärmer. Was dann kam, ist eine Erfolgsgeschichte: Im Jänner 2007 startete die Taxiinnung gemeinsam mit dem Jugendreferat der Landesregierung das „Jugendtaxi Burgenland“. Dabei werden Gutscheine von den Gemeinden an die Jugendliche ausgegeben, mit denen diese vergünstigt mit dem Taxi fahren können.