Erdäpfel als Luxusgut? Diebe „ernten“ 120 Kilo ab

Heimische Erdäpfel sind heuer wegen der schlechten Ernte im Weinviertel Mangelware. Im Waldviertel hingegen, die „Krone“ berichtete, gab es heuer reichlich von der beliebten Beilage in guter Qualität. Bei einer womöglich zusammenhängenden Einbruchserie in und rund um Horn zwischen 29. November und 1. Dezember erkoren die Täter diese wohlschmeckende Feldfrucht zur Edelknolle aus: An einem Verkaufsstand stahlen sie 24 Säcke zu je fünf Kilogramm. In Bausch und Bogen ließen die Diebe aber auch Reisig sowie eine Überwachungskamera samt ihrer speisenden Photovoltaikzelle und eine Autobatterie mitgehen.