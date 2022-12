Mann stirbt während Konzert der Kelly Family

„Wir müssen uns mit einer traurigen Meldung an Euch wenden“, hieß es dort, „kurz nach Beginn des heutigen Konzertes in Halle/W. ist leider einer unserer Fans in der Halle trotz intensiver Bemühungen des ärztlichen Notfallteams wegen eines medizinischen Notfalls verstorben.“ Die Band bittet weiters um Verständnis für den Konzertabbruch und schreibt: „Unsere Gedanken sind bei dem Verstorbenen und seinen Angehörigen“.