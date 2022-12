Nach Diebstahl in Geschäft Polizisten attackiert

Der Rumäne war am Freitag gegen 17.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt, als er von dem Kaufhausdetektiv dabei beobachtet wurde, wie er mehrere Flaschen Schnaps stehlen wollte. Der 42-Jährige wurde anschließend in den Aufenthaltsraum des Geschäftes gebracht und im Beisein der verständigten Polizei zu seiner Tat befragt.