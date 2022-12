Junger Bettler entpuppte sich als dreister Dieb

Mit einem Zettel in der Hand hatte der Mann am Donnerstag beim Wohnhaus eines Ehepaares in Techelsberg geläutet. Auf dem Papier stand in fehlerhaftem Deutsch, dass er Geld für Essen für sich und seine Kinder benötige. Diese Bitte äußerte der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann auch in gebrochenem Deutsch gegenüber der Hausbesitzerin (70), als sie ihm die Türe öffnete.