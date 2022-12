Weltstars und Musiklegenden unterm Linzer Himmel

Am 18. Juli wird die amerikanische Soul- und Jazzsängerin Norah Jones am Linzer Domplatz auftreten. Am 26. Juli widmet sich ein Gala-Abend der Opernlegende Plácido Domingo und am 4. August tritt Star-Geiger David Garrett auf, der mit seinem jüngsten CD-Album „Iconic“ die Klassikwelt erneut begeistert.