Millionen-Finanzspritze für das Bildungssystem

Kritik von der SPÖ

Was noch? 91 Mio sind für die Berufsschullehrer vorgesehen, 49 Mio. für Integration. 30 Mio. gehen in die Bauförderung, 7,8 Mio kostet der Kindergartentransport und 8,3 Millionen Euro werden für Bildungskonto und Erwachsenenbildung ausgegeben. Laut der Landes-SPÖ handelt es sich aber nur um einen Erhöhung von 7,7 Prozent. „Das reicht lediglich aus, um die Gehälter an die Inflation anzupassen. Nicht aber, um kleinere Gruppen zu finanzieren,“ kritisiert Bildungssprecherin Doris Margreiter.