Milchbubi-Dealer zog bei Drogenverkauf die Waffe

Wir nannten ihn „Möchtegern-Gangster“

„Stimmt nicht“, sagte der Jugendliche, der mit seinen Eltern zur Verhandlung ins Wiener Landesgericht kam. „Als wir sahen, dass der Dealer so wie ein Elfjähriger aussieht, beleidigten wir ihn“, erzählt der Bursche, „wir sagten so etwas wie: ,Du Möchtegern-Gangster‘ zu ihm“. Daraufhin rastete der Drogenkurier aus und zog eine Schreckschusspistole aus dem Rucksack. „Wir dachten, die Waffe ist echt, und hatten Angst um unser Leben. Als er kurz nach rechts blickte, wusste ich, dass ich handeln musste und schlug zu“, so der Angeklagte, der aber bestritt, etwas geraubt zu haben.