Über Larissa Marolts Schatz und Hollywood-Glamour

„Unzählige Stunden Handarbeit“

Das Mutter-Tochter-Gespann sorgte freilich für eine Portion Hollywood-Glamour, aber das aufregende Kleid der Kärntnerin für Schnappatmung. Wohl auch wegen der Abertausenden klitzekleinen Perlen, die in einem an Klimt erinnernden Muster auf den Seidentüll gestickt waren und gerade so viel bedeckten, dass es nicht zu freizügig wurde. „Es waren unzählbare Stunden Handarbeit“, so die Designerin.