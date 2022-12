Paul Walker: Tochter Meadow postet rührendes Foto

Meadow Walker hält Papa Pauls Andenken hoch

Vater Paul wäre sicher sehr stolz, wie gut seine Tochter ihr Leben nach der Tragödie bewältigt hat. Meadow ist inzwischen verheiratet und hatte am 9. Oktober in New York ihren ersten Hochzeitstag mit dem britischen Männermodel Louis Thornton-Allan gefeiert. Die beiden leben in Manhattan, wo Meadow Schauspielunterricht an der renommierten Stella Adler Academy nimmt.