Vin Diesel führt Tochter von Paul Walker zum Altar

Was für eine rührende Geste! Am Freitag hat Meadow Walker, Tochter des verstorbenen „Fast & Furious“-Stars Paul Walker, Fotos ihrer Hochzeit auf Instagram veröffentlicht. Und weil ihr Papa an diesem bedeutsamen Tag nicht mehr an ihrer Seite sein konnte, übernahm einfach Patenonkel Vin Diesel dessen Rolle und führte die 22-Jährige zum Altar.