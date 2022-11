Mit der „Krone“ zur weihnachtlichen Familienoper

Mit Fantasie zum Helden werden

Die Geschichte wurde in eine moderne Welt verlegt, in der Amahl mit seiner Fantasie zum Helden werden kann - drei Sängerknaben schlüpfen alternierend in diese Rolle. „Es ist wundervoll, diesen kindlichen Ansatz, ihre Freude und Energie zu sehen. Das inspiriert total“, erzählt Sängerin Dshamilja Kaiser, die die Rolle der Mutter spielt. Sie selbst kehrt für diese Rolle aus der Babypause zurück - und freut sich besonders, dass sie ihr Comeback in einer Familienoper feiern kann.