Alina Marzi: „Mein Papa ist mein Telefonjoker“

Eigentlich ist Alina Marzi das ganze Jahr mit der MotoGP unterwegs. Aber die Fußball-WM in Doha ist für sie zweifellos ein absolutes Highlight in diesem Arbeitsjahr. „Bis Freitag darf ich jeden Tag von einem Spiel berichten. Damit geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Schließlich wuchs ich mit Fußball auf“, sagt die 26-Jährige in Anspielung an ihren Vater, den ehemaligen Profi-Kicker und Trainer Hannes Marzi.