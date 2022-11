Andi Goldberger flog in den 1990er-Jahren in die Herzen der Österreicher. Heute feiert der „ewige Lausbub“ daheim in Mondsee den 50. Geburtstag. Der „Krone“-Kolumnist blickt auf Erfolge und Skandale zurück: „Für Olympia-Gold würde ich eine Kugel hergeben!“