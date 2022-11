Harry soll Affäre mit US-Reality-Star gehabt haben

„Harry und ich gingen in die Küche und er machte uns ein tolles Schinkensandwich. Wir saßen ewig in der Küche und unterhielten uns, und wir mussten beide kichern. Wir fingen an, uns zu knuffen, und ich glaube, wir rangen etwa 15 Minuten lang hin und her, bis ich ihm sagte, dass ich nach Hause gehen müsse“, schilderte Ommanney weiter.