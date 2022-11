Bahnstreik: Zwischen Ärger, Staus und Verständnis

Während an den Stadteinfahrten von Klagenfurt, Villach und St. Veit gewaltige Blechlawinen rollten, herrschte an den Bahnhöfen teils gespenstische Leere. Viele Pendler und Reisende wurden bereits am Sonntag von dem Streik informiert und organisierten sich um. Eltern bildeten Fahrgemeinschaften, um Schüler in die Schule zu bringen. Ein ähnliches Bild bei einigen Pendlern. „Wir fahren normalerweise mit dem Zug, aber heute sind wir auf das Auto umgestiegen“, berichtet ein Pendler, der seinen Arbeitskollegen mitnahm. „Ich merke schon, dass heute viel mehr Verkehr ist, als sonst“, schildert ein anderer Lenker, der täglich mit dem Auto in die Arbeit fährt.