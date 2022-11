Rekord der heimischen WM-Teilnehmer zum Abschluss

Bernhard Reitshammer und Simon Bucher haben am Sonntag zum Abschluss der Staatsmeisterschaften in Wiener Neustadt weiteres Selbstvertrauen vor der Kurzbahn-WM in Melbourne getankt. Mit den ASV-Linz-Kollegen Moritz Dittrich und Alexander Trampitsch wurde über 4x50 Meter Lagen mit einer Zeit von 1:37,18 Minuten ein neuer Österreichischer Rekord fixiert.