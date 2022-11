Ehekrieg der Junggesellen als beste Komödie

Unerwarteter Ausgang

Peter Woy ist sowieso ein Glücksfall in dieser Rolle. Alexander Knaipp und Christian Scharrer ergänzen die Pokerrunde, die durch die neue „Schöner Wohnen“-Atmosphäre irritiert wird. Noch mehr Fahrt nimmt das Stück mit den Schwestern Gerlinde und Sieglinde auf, die Gabriele Deutsch und Claudia Schächl wunderbar spielen.

Sie kudern sich nach der Pause durch die Handlung und ihr Rendezvous mit dem „seltsamen Paar“ nimmt am Ende einen unerwarteten Ausgang, was die Lachbereitschaft der Zuschauer nochmals steigert. Ein Vergnügen!