Wieder Krampus-Wirbel in der Steiermark

Wieder kam es bei einem Krampusumzug in der Steiermark zu einer Eskalation der Gewalt. Bei Katrin Sch. war die Fassungslosigkeit jedenfalls groß, als sie ihre Tochter und eine Austauschschülerin am 19. November vom Krampuslauf in Hitzendorf abholte. Denn: Das Spektakel endete für die 16- und 17-Jährige fatal: „Sie wurden von den Krampussen regelrecht verprügelt“, klagt die Mutter. Und das habe mit Brauchtum nichts mehr zu tun. Es sei auch nicht „einfach so“ passiert, denn die beiden wurden festgehalten und konnten keinen Schritt mehr machen. „Der Krampus schlug mit voller Wucht auf die Oberschenkel meiner Tochter und ihrer Freundin.“ Die Striemen waren auch am nächsten Tag noch zu sehen.