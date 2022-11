Vom idyllischen Kurpark zur heißen Samba-Nacht

Das donnerstägige WM-Doppel - es war ein Trip zwischen zwei Fußball-Welten. In vielerlei Hinsicht. Vormittags der 30-minütige Trip mit dem Bus-Shuttle vom Medienzentrum ins Al-Janoub-Stadium. Ankunft zwei Stunden vor Spielbeginn, die Arena umgeben von Grün, noch wenige Fans rund ums Oval. Erinnerte mehr an idyllisches Reha-Flair mit angeschlossenem Kurpark statt an den Countdown zum WM-Duell zwischen Schweiz und Kamerun. Die Kontrollen am Eingang lasch. Drinks und Snacks durften mit in den Innenbereich.