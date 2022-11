Hobbykicker dank SKN-Damen in der Königsklasse

Dieses Spiel wird Rafael Pichler wohl lange in Erinnerung bleiben. Der Mediziner hat hautnah ein „historisches Ereignis“ miterlebt - zumindest aus sportlicher Sicht. Denn der ärztliche Leiter des PVZ in Harland war beim Riesenerfolg der SKN-Damen in Prag live mit dabei. Als Betreuungsarzt der Fußballerinnen stand er ihnen als medizinischer Begleitschutz zur Seite. Die St. Pöltnerinnen schafften, wie berichtet, einen verdienten 1:0-Sieg im Champions-League-Gruppenspiel gegen Slavia Praha.