Spitalsbetten bleiben leer, weil Personal fehlt

Fachpersonal fehlt

Generell gilt: Die Akutversorgung in den Spitälern ist in Oberösterreich gesichert. Aber bei allem, was gezielt zu operieren oder zu behandeln ist, muss man als Patient oft Wochen oder sogar Monate auf einen Termin warten. Besonders auffällig wird es zum Beispiel bei MR-Terminen, die sind bereits lange ausgebucht. In den Spitälern sind vor allem die Neurologie und die Innere Medizin auf der Suche nach Fachpersonal. Bei der Chirurgie sieht es in Sachen Personal noch besser aus.