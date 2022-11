US-Autorin reicht erneut Klage gegen Trump ein

Wenige Minuten nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes, das in den USA eine verbesserte Ahndung von sexueller Gewalt ermöglichen soll, hat die Autorin E. Jean Carroll am Donnerstag in New York erneut Klage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump eingereicht. Die Kolumnistin beschuldigt ihn, sie in den 1990er-Jahren in einem Luxuskaufhaus vergewaltigt zu haben.