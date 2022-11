So fit sind Oberösterreichs Sportler im Netz

Kniefall online

Auch Klubkollege Samuel Sahin-Radlinger profitiert von seiner in Deutschland populären Schauspieler-Gattin Sila. Einen Blick wert ist auch der Account von LASK-Angreifer Efthymios Koulouris - der in Linz noch an Ladehemmung leidende Grieche trifft dafür im Netz punktgenau: Sein Schnappschuss vom Heiratsantrag inklusive Kniefall lässt die Herzen der Fans schneller schlagen. Atemberaubend: LASK-Pechvogel Tobias Anselm hat auf TikTok knapp 170.000 Abonnenten und Videos mit über 6 Millionen (!) Aufrufen.