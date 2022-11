Weihnachtsgeschäft: Eine Bescherung wie früher?

Ausgerechnet am Einkaufssamstag drohen Warnstreiks

Auf die kommenden vier Einkaufssamstage blickt Gumprecht sehr optimistisch, wie sie betont. Aber schon am zweiten Einkaufssamstag könnten Warnstreiks drohen. Die Kollektivvertragsverhandlungen sind ins Stocken geraten. Die Fronten sind wie in vielen anderen Bereichen verhärtet. Die Angebote liegen meilenweit auseinander.