Rettender Geldsegen für helfende Engel

Pferdetherapie am Lichtblickhof

40.000 Euro gehen an das Projekt Pferdetherapie von e.motion - Lichtblickhof. Mit zwei Standorten in Niederösterreich und Wien wird Kindern und Jugendlichen, die von einer unheilbaren oder lebensverkürzenden Erkrankung betroffen sind, geholfen in schweren Zeiten neuen Mut und Kraft zu schöpfen. Dem schweren Schicksal zum Trotz gelingt es dem Therapeuten-Team mit ihren 19 speziell dafür ausgebildeten Therapiepferden, Momente der Freude zu schaffen und Kraft für die noch zu bewältigenden Aufgaben geben.