Unterstützung für Preuners Parkhaus-Plan

„Klar ist, das müssen dann Parkplätze für einen günstigen Ganzjahres-Shuttlebetrieb Richtung Innenstadt sein“, erklärt Haller. Zwar will auch Bürgermeister Preuner die Messe-Parkplätze in Richtung Park-and-Ride attraktivieren. In welcher Form das passiert, dafür wird es aber noch Diskussionen brauchen. Denn während für ÖVP und Bürgerliste klar ist, dass man Pendler am Stadtrand nicht mehr aus dem Auto bekommt, will Auinger Pendler auch verstärkt zum Messe-Parkplatz lotsen.