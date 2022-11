Garagen-Millionen sollen Messe-Parkhaus sanieren

Seit dem per Bürger-Abstimmung erzwungenen Aus für die Mönchsberg-Garage gab es viele Ideen für die Garagen-Millionen. Park-and-Ride-Plätze, Investitionen in den öffentlichen Verkehr, eine Begrünung des Rot-Kreuz-Parkplatzes sind nur ein paar davon. Die mehr als 40 Millionen Euro, die der Garagenbau gekostet hätte, stehen zwar nicht zur Verteilung an, aber in den vergangenen Jahren hat die Garagen-Gesellschaft nie Gewinne an die Eigentümer Land und Stadt ausgeschüttet.