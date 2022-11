Kein Schnee mehr: Alpendorf baut seinen Skilift ab

Skilift erinnert Bewohner an die Klimakrise

Die Konsequenzen sind dabei bereits jetzt auch im höchstgelegenen Skiort Europas - in Val Thorens ebenso in Frankreich gelegen - angekommen. Dort musste die Eröffnung der Skisaison aufgrund des „warmes Herbstwetters“ um eine Woche auf den 26. November verschoben werden. In Saint-Firmin hat man sich nun indessen dazu entschlossen, an die Stelle, an der früher die Skilifte standen, eine Art Denkmal zu bauen, das die Kinder des Ortes an die Geschichte des Skigebiets erinnern soll.