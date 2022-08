Eis auf Rückzug: Gletscher rinnen aus wie noch nie

Neusiedler See „verdurstet“ weiter

Die Klimakrise mit Trockenheit und Hitze ist gekommen, setzt auch den heimischen Gewässern gehörig zu. Allein am Donnerstag verlor der Neusiedlersee, das Meer der Wiener, laut Ö3-Meteorologen an einem schönen, aber wieder einmal trockenen Sommertag, zwei Milliarden Liter Wasser. Der See (Bild unten) „verdurstet“ quasi.