So wollen Superreiche den Mega-Blackout überleben

Während Abertausende Menschen unter multiplen Krisen und massiver Teuerungswelle leiden, sich ihr alltägliches Leben kaum noch leisten können, lassen sich Superreiche vor Luxus nur so strotzende Bunker bauen. In den aufwendig ausgebauten unterirdischen Schutzkellern wollen sie drohende Blackouts, Naturkatastrophen, Kriege und am besten auch noch das Ende der Welt überleben - freilich mit sämtlichen Annehmlichkeiten. Wir haben mit dem Schweizer-tschechischen Unternehmen, das die Luxusbunker baut, gesprochen.