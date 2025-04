Ort fördert nun den Abriss von „Bruchbuden“

Entsorgung muss vorab bezahlt werden

Möglich sei dies, weil man als Gemeinde über eine eigene Deponie verfüge, erklärt Bürgermeister Philipp Pelzer. Gültig ist die Förderung rückwirkend mit 1. Jänner 2025 und läuft vorerst zwei Jahre. In Anspruch nehmen können sie alle Privatpersonen, die ein Objekt in der Gemeinde haben. Um Missbrauch zu Spekulationszwecken zu verhindern, ist die Unterstützung an Bedingungen geknüpft. Die Entsorgung muss vom Antragsteller zuerst voll bezahlt werden. Erst wenn die Schlussüberprüfung des neuen Hauses erfolgreich ist und eine Hauptwohnsitzmeldung vorhanden ist, gibt es das Geld von der Gemeinde.