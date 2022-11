Achtung Falle! Polizei warnt vor Falschnachrichten

Achtung Betrug! Die steirische Polizei warnte am Mittwoch vor einer Welle an Falschnachrichten, die im Moment das Word Wide Web überfluten. „Vermeintliche Warnungen vor Trickbetrügern, die von der steirischen Polizei versendet werden, sind ein Fake!“, betont die Exekutive in einer Aussendung.